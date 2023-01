Repubblica - Kvaratskhelia ci sarà a Salerno: sta meglio e vuole esserci

Ultimisisme Calcio Napoli - Kvaratskhelia ci sarà per Salernitana-Napoli di domenica. Lo annuncia La Repubblica oggi in edicola. Dopo l’assenza contro la Cremonese per un attacco influenzale, l’attaccante georgiano va dritto verso il rientro tra i convocati per il delicato e importante match dell’Arechi.

Salernitana-Napoli, Kvaratskhelia ci sarà

Ecco quanto si legge direttamente sul giornale: "Sta meglio e ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Il Napoli è ottimista sul recupero e conta ovviamente di puntare sul suo protagonista nel derby dell’Arechi che avrà un significato importante per entrambe: il Napoli deve cancellare la Cremonese, la Salernitana proverà a reagire dopo una settimana turbolenta, causata dal brutto ko (8-2) di Bergamo contro l’Atalanta. Kvaratskhelia può essere un fattore determinante. Lui vuole esserci e fare la differenza".