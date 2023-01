Napoli, divieto di trasferta per oltre un mese: decisione al vaglio del Ministero

Ultras Napoli in trasferta

Ultime notizie Napoli. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino fornisce brevi aggiornamenti dopo i nefasti eventi di domenica scorsa, quando ultras napoletani e romanisti si sono dati appuntamento all'autogrill di Arezzo, sull'autostrada A1, per dar vita a violenti scontri nel pre-partita di Sampdoria-Napoli e Milan-Roma.

Divieto di trasferta

Si è discusso molto, negli ultimi giorni, su quale provvedimento adottare e Il Mattino avverte che sono in arrivo nuove misure di DASPO per gli ultras coinvolti, ma con l'aggiunta di "prescrizioni più pesanti, stop alle trasferte per un lungo periodo e la sperimentazione di nuove misure di sicurezza nelle partite a rischio".

La decisione è al vaglio del Ministero degli Interni, capeggiato da Matteo Piantedosi, con la collaborazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive: l'obiettivo del Governo è di giungere alla formulazione di un provvedimento che preveda il divieto di trasferta per i tifosi di Roma e Napoli "di oltre un mese".

Nel frattempo si levano le voci di chi chiede misure consone, che però non penalizzino i tifosi pacifici e non violenti.