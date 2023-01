«L’attacco più devastante del calcio europeo»: Napoli studiato anche in America

«L’attacco più devastante del calcio europeo» entra di diritto sul New York Times, diventa una rarità. Il Napoli viene elogiato anche in America, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Napoli studiato anche in America

“Sessantaquattro gol in ventiquattro partite rappresentano un’idea che sublima il calcio, l’eleva a spettacolo, quasi ad illusionismo, trasformano la normalità in capolavoro dell’arte moderna, un po’ rock e un po’ pop, e dilagano pure sul New York Times, perché le notizie vanno “ascoltate” soprattutto se fanno rumore: il 5-1 sulla Juve ha la funzione del detonatore, lascia il segno, diviene un’eco, sa di impresa a cui offrire una vetrina”

