Napoli-Roma: Allegri prepara tre cambi di formazione. Rebus modulo

Ultime notizie calcio Napoli - Non c'è sosta a Castel Volturno. La vittoria contro il Bodo è già alle spalle, Allegri e squadra oggi si concentreranno sulla Roma in vista della gara che ci sarà sabato al Maradona. L'allenatore livornese potrebbe optare per tre novità di formazione rispetto all'ultimo match di Champions League.

Napoli Roma, Allegri ne cambia tre

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Allegri oggi valuterà le condizioni generali della squadra. L'allenatore potrebbe proporre tre volti nuovi nel match di sabato contro la Roma. In difesa potrebbero rivedersi Benoit Badiashile - ieri ha osservato un turno di riposo - e Mathias Olivera. Per quanto riguarda l'ex Chelsea bisognerà capire se la sua presenza implicherà il passaggio alla difesa a tre oppure andrà ad occupare il centrosinistra della linea a quattro. Olivera, invece, prenderebbe il posto di Leonardo Spinazzola. L'altra novità è Stanislav Lobotka a centrocampo. Anche qui, resta da capire chi potrebbe fargli spazio. Le soluzioni sono molteplici. La prima potrebbe essere quella che porta ad Anguissa (ieri partito titolare), L'altra, più suggestiva, a De Bruyne che ieri ha giocato da paly.