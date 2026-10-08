Sky - Rientro McTominay, cresce la fiducia: sarà convocato per la gara contro il Frosinone?

Ultime notizie Napoli - Finita la sosta per le Nazionali, per la SSC Napoli di Massimiliano Allegri è tempo di tornare a fare sul serio. All'orizzonte c'è la sfida contro il Frosinone di Massimiliano Alvini, in calendario il 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Rientro McTominay, sarà convocato contro il Frosinone?

Chiaro è che tutti gli occhi sono puntati sulle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese ha ricevuto ieri l'idoneità sportiva dopo l'intervento di ablazione effettuato a Manchester ed è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni di squadra. Ma riuscirà a prendere parte alla sfida contro il Frosinone?

Ultime notizie Napoli, rientro McTominay: le condizioni

A svelare le ultime in tal senso è stato Francesco Modugno, giornalista Sky Sport. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: