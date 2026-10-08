Sky - Rientro McTominay, cresce la fiducia: sarà convocato per la gara contro il Frosinone?
Ultime notizie Napoli, rientro McTominay: le condizioni
Ultime notizie Napoli - Finita la sosta per le Nazionali, per la SSC Napoli di Massimiliano Allegri è tempo di tornare a fare sul serio. All'orizzonte c'è la sfida contro il Frosinone di Massimiliano Alvini, in calendario il 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.
Rientro McTominay, sarà convocato contro il Frosinone?
Chiaro è che tutti gli occhi sono puntati sulle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese ha ricevuto ieri l'idoneità sportiva dopo l'intervento di ablazione effettuato a Manchester ed è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni di squadra. Ma riuscirà a prendere parte alla sfida contro il Frosinone?
A svelare le ultime in tal senso è stato Francesco Modugno, giornalista Sky Sport. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:
"Cresce la fiducia di avere tra i convocati McTominay che ieri ha riavuto l’idoneità sportiva: sta intensificando i carichi, si sta allenando in gruppo e comincia a fare a sportellate. Qualche minuto nelle gambe potrebbe averlo, ma bisogna capire quale sia la sua sensibilità. Questa voglia forte può portarlo tra i convocati".