Napoli-Frosinone, Sky - Ipotesi difesa a tre e ballottaggio a centrocampo! Novità in attacco? C'è un osservato speciale a Castel Volturno

Ultime notizie Napoli - Archiviata la pausa dedicata alle Nazionali, Massimiliano Allegri ed il suo Napoli sono pronti a riprendere il proprio cammino. Gli azzurri si preparano infatti ad affrontare il Frosinone allenato da Massimiliano Alvini, nella gara in programma il 10 ottobre alle 20:45 allo stadio Maradona.

A fare il punto sulle ultime di formazione ci ha pensato Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, direttamente dal Training Center di Castel Volturno. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"L’ipotesi della linea a tre resiste, aspettiamo la rifinitura di domani, ma può essere una soluzione. [...] Domani Beukema sarà una sorta di osservato speciale: se indosserà la pettorina si gioca a tre con uno tra Di lorenzo e Politano nei quattro di centrocampo. Sarà lui la variabile. Non è una variabile Hojlund che è tornato in forma dalla sosta per le Nazionali, sarà lui il titolare. Cresce la quotazione di Neres che comincia a fare una gamba brillante. Quando è così lui è uno che si fa preferire".