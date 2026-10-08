De Laurentiis cambia politica e abbassa i prezzi dei biglietti: stadio Maradona verso il sold-out

Napoli-Frosinone verso il tutto esaurito! Torna il pubblico delle grandi occasioni allo Stadio Diego Armando Maradona, che in questi giorni si prepara a quello che potrebbe essere il primo sold-out della stagione dopo un inaspettato calo di pubblico in occasione dell'ultima partita casalinga contro il Bologna.

Da una parte la volontà della piazza napoletana di sostenere la squadra in un momento della stagione delicatissimo, con il Napoli chiamato inevitabilmente a vincere dopo i risultati altalenanti di inizio stagione. Dall'altra - come spiega oggi il quotidiano Il Mattino - sulle vendite dei biglietti ha inciso anche la politica societaria adottata dal presidente Aurelio De Laurentiis.

"De Laurentiis ha optato per una politica dei prezzi più bassa (e lo stesso farà per il match con il Bodo Glimt) e la risposta dei tifosi è stata immediata".