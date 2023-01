Kvaratskhelia titolare con la Cremonese in Coppa Italia? La decisione di Spalletti

Calcio Napoli - Kvaratskhelia non partirà dall'inizio contro la Cremonese questa sera in Coppa Italia. lo scrive il Corriere dello Sport che spiega la scelta di Luciano Spalletti:

"Kvara stasera riposa (forse, quasi sicuramente) perché sabato c’è il derby con la Salernitana, perché poi si entrerà in una specie di frullatore - il calcio di oggi - giocando un giorno sì e l’altro pure, passando dalla Coppa Italia al campionato e poi alla Champions con la stessa leggerezza che il georgiano sfrutta per andarsene dalla fascia sinistra al centro, in quelle terre di nessuno che diventano le sue e che fanno del suo papà un altro uomo: «Sono contento che mio figlio giochi nel club dove è stato Diego»"