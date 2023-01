Kvaratskhelia ringrazia i tifosi georgiani, ecco cos'è successo a fine partita

Napoli-Juventus è stata una festa per tutti, per Spalletti, per i calciatori, per De Laurentiis in tribuna, per i duecento georgiani presenti nell’anello inferiore della Curva B. Da vicino hanno festeggiato il gol del loro idolo, Kvaratskhelia, diventando testimoni di una gioia da consegnare alla storia. Ne parla il Corriere dello Sport.

Kvaratskhelia ringrazia i tifosi georgiani

“C’erano tutti, al Maradona, anche una folta delegazione di georgiani ortodossi (oggi per loro si festeggia il capodanno) provenienti soprattutto dalla capitale Tbilisi. Tra di loro un giovanissimo gruppo di canto folcloristico che prima della partita all’esterno dello stadio ha intonato Funiculì funiculà in versione napoletana con accento da applausi. Si sono divertiti ed emozionati vedendo esultare ed esaltarsi il loro idolo, Kvaratskhelia, che a fine partita li ha ringraziati. Erano già stati al Maradona e ci torneranno spesso assieme al loro contagioso entusiasmo”

