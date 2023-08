Kvaratskhelia: "Osimhen umile e forte, ho un grande feeling con lui. Orgoglioso del soprannome Kvaradona"

Calcio Napoli - Khvicha Kvaratskhelia nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport racconta il suo legame con l'attaccante Victor Osimhen.

Lei e Osimhen formate una delle coppie più belle d’Europa. Vi siete trovati in modo naturale?

«Sapevo che era un calciatore molto forte, mi ha colpito però l’umiltà del ragazzo Victor: si entra subito in sintonia con lui e il nostro feeling si vede pure in campo. Anche se non lo vedo, so già dov’è, so come servirlo, mi sembra di sentire il suo movimento sempre. E lo stesso vale per lui».

“Kvaradona” è un soprannome che le piace o le mette addosso troppa pressione?

«Mi rende orgoglioso ovviamente. Ed è pure una grande responsabilità essere accostato a un calciatore così grande come Maradona».