UFFICIALE - Juventus-Napoli, arbitra Sozza! La designazione completa
Arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata del Campionato di Serie A in programma da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre.
Bologna – Monza Sabato 31/10 h. 15.00
Zanotti
Bindoni – Zezza
IV: Zufferli
VAR: Dionisi
AVAR: Paganessi
Udinese – Roma Sabato 31/10 h. 18.00
Maresca
Lo Cicero – Rossi L.
IV: Chiffi
VAR: Paterna
AVAR: Aureliano
Milan – Inter Sabato 31/10 h. 20.45
Guida
Peretti – Perrotti
IV: Di Bello
VAR: Mazzoleni
AVAR: Camplone
Como – Venezia h. 12.30
Ferrieri Caputi
Rossi M. – Scatragli
IV: Pairetto
VAR: Cosso
AVAR: Giua
Frosinone – Torino h. 15.00
Mucera
Di Gioia – Fontemurato
IV: Mariani
VAR: Ghersini
AVAR: Volpi
Lazio – Cagliari h. 15.00
Colombo
Palermo – Mastrodonato
IV: Feliciani
VAR: Pezzuto
AVAR: Dionisi
Lecce – Genoa h. 18.00
Marchetti
Bahri – Cecconi
IV: Abisso
VAR: Maggioni
AVAR: Rutella
Juventus – Napoli h. 20.45
Sozza
Imperiale – Colarossi
IV: Doveri
VAR: Meraviglia
AVAR: Gariglio
Sassuolo – Fiorentina Lunedì 02/11 h. 18.30
Marcenaro
Dei Giudici – Bianchini
IV: Ayroldi
VAR: Aureliano
AVAR: Pezzuto
Atalanta – Parma Lunedì 02/11 h. 20.45
Crezzini
Laudato – Boato
IV: Collu
VAR: Prontera
AVAR: Meraviglia