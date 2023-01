Gazzetta - Spalletti maestro di calcio, non un mago: quando cambi tanto il gioco non può fluire con un colpo di bacchetta magica

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla scelta di Luciano Spalletti che ieri si è affidato ad un ampio turnover nella gara di Coppa Italia persa dal Napoli contro la Cremonese.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport sulla scelta di Spalletti di fare turnover massiccio contro la Cremonese in Coppa Italia:

"Luciano Spalletti è un maestro di calcio, ma non un mago. E se scegli – e il calendario ti costringe in questo senso – a cambiare tutti i tuoi giocatori di movimento in campo, è logico che il gioco non può fluire con un colpo di bacchetta magica e non solo perché il grande manovratore Lobotka per una sera è spettatore in panchina. Può capitare anche perché quel marpione di Davide Ballardini (bentornato) non cerca effetti speciali ma per conoscere meglio i suoi uomini li schiera con un 3-5-2 molto semplice nello sviluppo con mediana bloccata, niente trequartista, ma esterni stimolati a salire e soprattutto Okereke a prendersi la profondità"