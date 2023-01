Gazzetta - Flop Bereszynski, Spalletti gli ha fatto notare i due errori gravi con la Cremonese: il retroscena

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia la prestazione negativa di Bereszynski in Coppa Italia contro la Sampdoria. Il polacco si è reso protagonista di due errori piuttosto gravi che Luciano Spalletti farà vedere al diretto interessato a affinché non si ripetano mai più.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport su Bereszynski:

"E lo ha fatto soprattutto per una dormita colossale di Bereszynski, in coda al match. Gli errori gravi sono due, nella stessa azione: di posizione, con una diagonale troppo stretta chiusa a ridosso dell’area piccola, dove c’erano solo maglia napoletane; e poi di marcatura: sul cross lento di Zanimacchia, bastava rimanere a contatto con Felix per limitare i danni. Spalletti avrà mostrato più volte l’errore a Bere, che ora dovrà reagire".