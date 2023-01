Gazzetta critica Raspadori: l'acquisto più caro impalpabile con la Cremonese. Anche Spalletti si aspettava di più martedì

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport mette Giacomo Raspadori sul banco degli imputati nel match di Coppa Italia contro la Cremonese. La prova dell'attaccante è stata, per il quotidiano, ampiamente insufficiente tanto che lo stesso Luciano Spalletti si sarebbe aspettato molto di più da Giacomo.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport su Giacomo Raspadori:

"La notte di Coppa ha confermato il momento non certo straordinario di Giacomo Raspadori, l’acquisto più caro dell’ultima sessione di mercato, l’uomo attorno a cui il Napoli ha deciso di puntare forte per la ricostruzione. Contro la Cremonese, Giacomo è stato per lunghi tratti impalpabile, impegnato più a trovare una posizione corretta che a cercare una soluzione per far male all’avversario. Ha corso tanto, ma spesso male.

Raspadori ha fatto fin qui benissimo in Champions, quando ha giocato da centravanti nel 4-3-3: doppietta all’Amsterdam Arena nel 6-1 in casa dell’Ajax e rete del 2-0 al ritorno. Giacomo è campione d’Europa, ha trascinato l’Italia di Mancini negli ultimi mesi di Nations League e ha dimostrato di aver i colpi da grande attaccante moderno: per questo Spalletti e Napoli si aspettavano molto di più da lui, martedì".