Rrahmani recuperato in extremis per Napoli-Roma: cosa trapela sulle sue condizioni

Ultime notizie calcio Napoli - Amir Rrahmani è stato convocato in extremis da Massimiliano Allegri per la gara di oggi contro la Roma. Il difensore è reduce da un attacco febbrile che non gli ha permesso di allenarsi a pieno regime. Le sue condizioni dovranno essere valutate anche se la sensazione è che si accomoderà al massimo in panchina oggi contro la Roma.

Napoli Roma, Rrahmani convocato in extremis

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda le condizioni fisiche di Amir Rrahmani per Napoli-Roma. Il difensore kosovaro è stato convocato nonostante abbia avuto la febbre. Stando alle ultime non dovrebbe partire titolare oggi:

"Rotazione classica anche in porta, dunque, così come al centro. Badiashile è pronto a prendere il posto di Rrahmani sul centro-sinistra accanto a Rafa Marin. Non è al top, Amir, reduce dall’influenza: ieri non è stato in ritiro ma è convocato e se riuscirà a recuperare andrà in panchina".