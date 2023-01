Il Mattino su Gaetano: sbaglia poco ed è ordinato, ma gli manca il guizzo

Notizie Napoli calcio - Gianluca Gaetano ieri è sceso in campo da titolare in Napoli-Cremonese di Coppa Italia. Impiegato come vice-Lobotka è stato poi sostituito nella ripresa proprio per lo slovacco.

Prestazione Gaetano Napoli-Cremonese

L'edizione odierna de Il Mattino ha anlizzato la gara di Gaetano contro la Cremonese. Ecco quanto scritto:

È quello che in mezzo al campo dovrebbe dare geometria al gioco e infatti non sbaglia praticamente niente. Gli manca solo il guizzo giusto per incidere, magari provando una verticalizzazione o un’incursione verso la porta avversaria. Ordinato nei passaggi e sempre attento nelle scelte.