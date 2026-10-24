"Si avvicina la seconda panchina di fila". Allegri esclude ancora un titolarissimo con la Roma

Ultime notizie calcio Napoli - Allegri vuole ridare fiducia a De Bruyne nel ruolo di play nel 4-3-3. Questo è quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che praticamente annuncia un'altra esclusione di Lobotka dai titolari. per lo slovacco, qualora si verificasse questo scenario, sarebbe la seconda esclusione di fila per scelta tecnica. Una situazione che non si era mai vista negli ultimi anni dove Lobotka è sempre stato un punto fermo dell'undici titolare.

Napoli Roma, Lobotka in panchina

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport sulla probabile esclusione di Lobotka dai titolari nella gara di oggi contro la Roma:

"Resta comunque il ballottaggio con Lobotka, però è in forte vantaggio e ha buone chance di essere confermato. Per Stani è vicina la seconda panchina di fila, ma poi testa al Monza: si gioca ogni tre giorni e ci sarà spazio per tutti. Anche per Gilmour che è l’altro regista che scalpita. Ne ha diversi Max, di costruttori di gioco, ma la formula di martedì ha funzionato e dunque avanti con loro, con Frank-KDB-Scott, per contrastare la forza e l’entusiasmo della Roma di Gasperini".