Furto Alisson Santos: dalle indagini della Polizia spunta questa ipotesi

Ultimissime Calcio Napoli - Un momento difficile su tutti i fronti per il Napoli, che alle tensioni del campo e alla classifica deficitaria si trova costretto ad sommare una pesante spiacevole situazione extracampo con Alisson Santos che ha subìto un blitz notturno all'interno della propria abitazione.

Il calciatore, attualmente ai box per una lesione muscolare, è stato colto nel sonno dai malviventi. Stando a quanto emerso dalle ricostruzioni, i ladri sono riusciti a introdursi nell'abitazione portando via un Rolex, una collana di grande valore e l'automobile del giocatore parcheggiata all'esterno. Soltanto durante le fasi finali del colpo, complici i rumori provocati dai ladri durante la fuga, Santos si è svegliato rendendosi conto dell'accaduto e allertando immediatamente le forze dell'ordine.

Furto Alisson Santos, cosa emerge dalle indagini della Polizia

Sul posto sono tempestivamente giunti gli agenti del commissariato di Giugliano, che hanno dato il via alle ricerche. Le indagini, guidate dalla Procura di Napoli Nord sotto la direzione del procuratore Domenico Airoma, si stanno avvalendo dell'analisi meticolosa delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona per individuare la via di fuga e la provenienza della banda.

Un elemento chiave della vicenda riguarda il ritrovamento della vettura del calciatore: la BMW è stata infatti intercettata e recuperata a Villaricca dai Carabinieri della sezione radiomobile di Marano grazie al tracciamento del sistema GPS bordo. I malviventi, accortisi con ogni probabilità della presenza dell'antifurto satellitare o del fatto di essere seguiti, hanno preferito abbandonare il veicolo sul ciglio della strada per evitare di lasciare impronte o tracce utili agli investigatori.

L'ipotesi principale al vaglio degli inquirenti delinea un quadro ben preciso: ad agire sarebbe stata una banda altamente organizzata composta da almeno tre persone, con un ruolo ben definito che vedeva un "palo" a presidiare l'esterno e almeno due uomini introdottisi nell'appartamento. Un colpo studiato nei minimi dettagli da specialisti dei furti in abitazione, attratti dalla certezza di poter arricchire il bottino con beni di elevatissimo valore commerciale.