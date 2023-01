Demme resta al Napoli, CorSport: un problema di mercato in meno. Il suo addio avrebbe avuto una conseguenza

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta così la riconferma ufficiale di Diego Demme al Napoli. Ieri il suo agente ha confermato infatti che il suo assistito non si muoverà in questa sessione di mercato:

"Demme si auto-conferma. Cioè, conferma che non si muoverà da Napoli in questa sessione di mercato, proprio come hanno sempre preferito la società e l'allenatore. Parola sua. Del suo manager, Marco Busiello: «Il mio assistito è felice di restare. È stato decisivo un colloquio con Spalletti». Appunto. Avanti così, insieme: un problema di mercato in meno, considerando che la sua cessione avrebbe comportato quantomeno la riflessione di un nuovo intervento, e un uomo in più da impiegare nella fase cruciale della stagione, alla luce della stima tecnica che il signor Luciano nutre nei suoi confronti".