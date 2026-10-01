"100 anni di passione", ultimate le riprese del film! Stasera festa con tutto il cast

Si sono concluse le riprese di "100 anni di passione", la nuova pellicola celebrativa targata Filmauro pensata per omaggiare il primo secolo di storia della Società Sportiva Calcio Napoli. Nata da un'idea del presidente Aurelio De Laurentiis, l'opera cinematografica si avvale del soggetto firmato da Mimmo Carratelli insieme al celebre scrittore Maurizio De Giovanni, autore anche della sceneggiatura, per la regia di Massimiliano Pacifico.

Terminate le riprese del film

Per festeggiare la fine delle riprese e la chiusura del set, stasera si sta tenendo una festa speciale che vede riunito l'intero cast. Un momento di conviviale celebrazione prima che la pellicola entri nella fase di post-produzione in vista del debutto sul grande schermo nel mese di gennaio.

A differenza di un classico docufilm, la pellicola si presenta come un'opera cinematografica narrativa ad ampio respiro, strutturata per ripercorrere le tappe storiche, i momenti di gloria, i trionfi scudettati e il legame profondo tra la squadra e la città. Il racconto attraversa le diverse generazioni di tifosi, unendo fatti storici e passione popolare. Immancabile un capitolo centrale dedicato all'era e al mito di Diego Armando Maradona.

Il film farà il suo esordio sul grande schermo a gennaio, nell'ambito delle grandi iniziative promozionali legate alle celebrazioni per i cento anni del club partenopeo. Un tassello fondamentale nel programma di festeggiamenti azzurri, pronto a ripercorrere cento anni di emozioni per tutti i sostenitori del Napoli.