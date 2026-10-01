Restyling stadio Maradona, pronti 200 milioni: cantiere da luglio 2027, novità su curva B e tribune

Ultime notizie Napoli - Euro 2032, si entra nel vivo: la prima tappa è stata superata da "Napoli e lo stadio Diego Armando Maradona", perché la FIGC ha spedito all'UEFA l'elenco degli stadi e delle città per la competizione e Napoli c'è insieme a tutte le altre candidate. Le città sono: Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona.

L'edizione di Repubblica - a proposito dei lavori e dei fondi del progetto - nel quotidiano oggi in edicola scrive: