Restyling stadio Maradona, pronti 200 milioni: cantiere da luglio 2027, novità su curva B e tribune
Ultime notizie Napoli - Euro 2032, si entra nel vivo: la prima tappa è stata superata da "Napoli e lo stadio Diego Armando Maradona", perché la FIGC ha spedito all'UEFA l'elenco degli stadi e delle città per la competizione e Napoli c'è insieme a tutte le altre candidate. Le città sono: Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona.
L'edizione di Repubblica - a proposito dei lavori e dei fondi del progetto - nel quotidiano oggi in edicola scrive:
"La giunta comunale ha ufficializzato la spesa di 50 milioni, i restanti 150 saranno ufficializzati la prossima settimana dalla Regione, per un totale di 203 milioni (3 sono stati già spesi per la progettazione). La Figc ha inviato pure il progetto di Salerno, dove sono già cominciati i lavori per l'Arechi, ma i requisiti per ospitare gli Europei sono tanti altri che naturalmente mettono Napoli in pole position al pari di Roma, Milano e Torino. [...] Sarà fondamentale, come ha ribadito pure ieri il ministro dello Sport Abodi, rispettare il piano degli interventi per trasformare i progetti in cantieri. Quello del Maradona diventerà operativo a luglio 2027 con l'obiettivo di essere completo nel 2030 e quindi prima della scadenza prospettata dall'Uefa. Il governo europeo del calcio farà ora una scrematura necessaria e poi passerà di nuovo il dossier alla Federcalcio che comunicherà la rosa definitiva per gli Europei. E intanto ieri incontro all'assessorato Infrastrutture per definire un piano di riqualificazione dell'area antistante la sede di Ingegneria di via Claudio e degli ingressi del settore curva B e tribune dello stadio".