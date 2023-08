CorSport - De Laurentiis ha dichiarato incedibile Osimhen. Neanche le offerte dall'Arabia lo fanno vacillare: punta al rinnovo

Calciomercato Napoli - Osimhen è incedibile, De Laurentiis non ha intenzione di ascoltare alcuna offerta. Neanche quella degli arabi. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che spiega come il presidente del Napoli abbia promesso a se stesso la permanenza del centravanti a Napoli. Ieri è andato in scena il nono incontro tra il patron della SSC Napoli e l'agente Roberto Calenda.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di cedere Victor Osimhen, l’ha promesso a se stesso, e ha deciso di aprirsi a qualsiasi soluzione, anche la più rischiosa.

Gli arabi non si sono (ancora) catapultati in Abruzzo, né fisicamente e né tecnologicamente, e «il duecentino» a cui Adl ha fatto riferimento ormai non rappresenta neanche più un’unità di misura: Osimhen non è in vendita.

La novità del giorno, e ogni mattina o ogni sera può essercene una, è questa bramosia di De Laurentiis di tenersi con sé il suo capocannoniere, l’uomo che sposta i valori e per il quale non sembra ormai disposto a sentire altri interlocutori che non si chiamino Roberto Calenda, con il quale il tête-à-tête procede ad umore alterno".