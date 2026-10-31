Arriva una doccia fredda dopo Monza-Napoli: la questione è seria
Cattive notizie dopo Monza-Napoli
Oltre alla gioia per la golada di Monza, c'è stata anche una terribile mazzata in casa Napoli in queste ore come evidenzia La Repubblica oggi in edicola. Si tratta dell'infortunio di Stanislav Lobotka per una mazzata non indifferente per lo scacchiere azzurro.
Infortunio Lobotka, cosa filtra dopo Monza-Napoli
Dalla festa di mercoledì sera allo stadio Brianteo alla doccia fredda (annunciata) di ieri pomeriggio. Si è infatti confermato serio l'infortuno subito contro il Monza da Stanislav Lobotka, sottoposto a esami medici alla clinica Pineta Grande al rientro dalla trasferta in Lombardia.
Evidenziata - da comunicato ufficiale del Napoli - una "lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra". L'iter riabilitativo è iniziato subito e per il regista slovacco si ipotizzano 45 giorni di stop, salvo complicazioni. C'è dunque un'ombra sul riscatto degli azzurri nel turno infrasettimanale, nonostante il prezioso passo avanti in classifica.