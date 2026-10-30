Lobotka resterà fuori a lungo, tornerà in campo nel 2027! Rischia di saltare 14 partite

Ultime notizie SSC Napoli - Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore del Napoli ha già iniziato l'iter riabilitativo.

In sostanza per i non-appassionati di medicina, scrive Il Mattino: "Lobotka resterà fuori a lungo, almeno un paio di mesi abbondanti. Tornerà in campo nel 2027, magari per il match contro la Fiorentina di metà mese o per quello contro il Sabah, in Champions League, qualche giorno più tardi. Ma il calendario è intricato, complesso, fitto: salterebbe, in questo caso, almeno 14 partite. A partire dalla prossima, domenica contro la Juventus a Torino".