Alvino: "Battuta a vuoto per gli Allegri out! De Bruyne risponde “obbedisco” ai dettami, McTominay torna in versione Braveheart"

Carlo Alvino, nel corso del suo editoriale “Dillo ad Alvino”, in onda alle ore 12 su Teleclub Canale 77, ha commentato con soddisfazione la vittoria europea del Napoli, sottolineando la risposta della squadra dopo giorni segnati da tensioni, critiche e pessimismo.

«Battuta a vuoto per gli Allegri out. Oggi è sicuramente Allegri in, e speriamo lo sia per tutta la stagione. In novanta minuti l'angoscia degli ultimi giorni si è trasformata in pura gioia per il popolo azzurro».

Il successo ha restituito fiducia all'ambiente, grazie a una prestazione nella quale gli azzurri hanno mostrato una determinazione che sembrava essersi smarrita. Alvino ha evidenziato soprattutto il legame ritrovato tra i calciatori e il pubblico del Maradona.

Tra le indicazioni più incoraggianti della serata, ha individuato il rendimento dei singoli, a partire da Kevin De Bruyne, protagonista di una prova di grande personalità e pienamente inserito nei meccanismi richiesti da Massimiliano Allegri.

«Kevin De Bruyne risponde “obbedisco” ai dettami di Allegri con una partita sontuosa, illuminante, da vero leader. Politano cancella gli errori del passato nel miglior modo possibile: un gol e un assist al bacio».

Segnali positivi sono arrivati anche dal centrocampo, dove il recupero di alcuni elementi importanti ha permesso al Napoli di ritrovare qualità ed equilibrio.

«McTominay torna in versione Braveheart e Anguissa ritrova le sue vecchie geometrie, aspettando naturalmente uno stato di forma migliore. Bene anche Giovane, che conferma i suoi progressi».

La vittoria, secondo il giornalista, rappresenta anche una risposta alle valutazioni più severe che hanno accompagnato il lavoro dell'allenatore e della squadra. Tuttavia, sarà necessario dare continuità alla prestazione per capire se il Napoli abbia davvero superato le difficoltà delle ultime settimane.

«Restano sullo sfondo tante, troppe critiche preconcette e forse ingenerose».

Il prossimo banco di prova sarà particolarmente impegnativo: sabato gli azzurri ospiteranno la Roma a Fuorigrotta, in una sfida che Alvino considera decisiva per misurare la solidità della ripresa.

Il commentatore ha infine invitato a mantenere equilibrio nei giudizi, senza trasformare l'entusiasmo per il successo europeo in facili proclami. La strada della risalita è ancora aperta e la prossima partita potrà fornire risposte importanti.