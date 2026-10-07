Napoli-Frosinone, arbiterà Feliciani! La designazione completa
Notizie 12:31
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Arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata del Campionato di Serie A, in programma da sabato 10 a lunedì 12 ottobre.
GENOA – FIORENTINA
Sabato 10/10, ore 15.00
- MARESCA
- COLAROSSI – FONTEMURATO
- IV: COLOMBO
- VAR: ABISSO
- AVAR: CAMPLONE
INTER – PARMA
Sabato 10/10, ore 18.00
- BONACINA
- FONTANI – BARONE
- IV: MANGANIELLO
- VAR: PATERNA
- AVAR: MASSIMI
NAPOLI – FROSINONE
Sabato 10/10, ore 20.45
- FELICIANI
- BERTI – PERROTTI
- IV: GUIDA
- VAR: COSSO
- AVAR: GARIGLIO
COMO – ROMA
Domenica 11/10, ore 12.30
- FABBRI
- IMPERIALE – BACCINI
- IV: SOZZA
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: ABISSO
LAZIO – MONZA
Domenica 11/10, ore 15.00
- COLLU
- BAHRI – MORO
- IV: MARIANI
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: VOLPI
LECCE – BOLOGNA
Domenica 11/10, ore 15.00
- PAIRETTO
- CECCON – SCARPA
- IV: DI BELLO
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: DIONISI
SASSUOLO – MILAN
Domenica 11/10, ore 18.00
- FOURNEAU
- PALERMO – ROSSI L.
- IV: CHIFFI
- VAR: SANTORO
- AVAR: MERAVIGLIA
CAGLIARI – JUVENTUS
Domenica 11/10, ore 20.45
- MARCENARO
- ROSSI C. – LO CICERO
- IV: DOVERI
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: MAGGIONI
ATALANTA – VENEZIA
Lunedì 12/10, ore 18.30
- TREMOLADA
- REGATTIERI – GIUGGIOLI
- IV: AYROLDI
- VAR: MERAVIGLIA
- AVAR: PICCININI
TORINO – UDINESE
Lunedì 12/10, ore 20.45
- CREZZINI
- CAVALLINA – ZEZZA
- IV: MASSA
- VAR: VOLPI
- AVAR: CAMPLONE
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