Napoli-Frosinone, arbiterà Feliciani! La designazione completa

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata del Campionato di Serie A, in programma da sabato 10 a lunedì 12 ottobre.

GENOA – FIORENTINA
Sabato 10/10, ore 15.00

  • MARESCA
  • COLAROSSI – FONTEMURATO
  • IV: COLOMBO
  • VAR: ABISSO
  • AVAR: CAMPLONE

INTER – PARMA
Sabato 10/10, ore 18.00

  • BONACINA
  • FONTANI – BARONE
  • IV: MANGANIELLO
  • VAR: PATERNA
  • AVAR: MASSIMI

NAPOLI – FROSINONE
Sabato 10/10, ore 20.45

  • FELICIANI
  • BERTI – PERROTTI
  • IV: GUIDA
  • VAR: COSSO
  • AVAR: GARIGLIO

COMO – ROMA
Domenica 11/10, ore 12.30

  • FABBRI
  • IMPERIALE – BACCINI
  • IV: SOZZA
  • VAR: GARIGLIO
  • AVAR: ABISSO

LAZIO – MONZA
Domenica 11/10, ore 15.00

  • COLLU
  • BAHRI – MORO
  • IV: MARIANI
  • VAR: DI PAOLO
  • AVAR: VOLPI

LECCE – BOLOGNA
Domenica 11/10, ore 15.00

  • PAIRETTO
  • CECCON – SCARPA
  • IV: DI BELLO
  • VAR: MAZZOLENI
  • AVAR: DIONISI

SASSUOLO – MILAN
Domenica 11/10, ore 18.00

  • FOURNEAU
  • PALERMO – ROSSI L.
  • IV: CHIFFI
  • VAR: SANTORO
  • AVAR: MERAVIGLIA

CAGLIARI – JUVENTUS
Domenica 11/10, ore 20.45

  • MARCENARO
  • ROSSI C. – LO CICERO
  • IV: DOVERI
  • VAR: CAMPLONE
  • AVAR: MAGGIONI

ATALANTA – VENEZIA
Lunedì 12/10, ore 18.30

  • TREMOLADA
  • REGATTIERI – GIUGGIOLI
  • IV: AYROLDI
  • VAR: MERAVIGLIA
  • AVAR: PICCININI

TORINO – UDINESE
Lunedì 12/10, ore 20.45

  • CREZZINI
  • CAVALLINA – ZEZZA
  • IV: MASSA
  • VAR: VOLPI
  • AVAR: CAMPLONE
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