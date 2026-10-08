Anguissa e Alisson hanno già una data cerchiata per il rientro, la situazione più delicata riguarda Vergara

Ultime notizie SSC Napoli - Gli azzurri continuano gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20:45 contro il Frosinone allo stadio Maradona. Nella seduta pomeridiana di ieri il gruppo ha svolto riscaldamento ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina. De Bruyne e Di Lorenzo sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Nella giornata di ieri Scott McTominay ha effettuato ulteriori esami diagnostici, che ne confermano l'idoneità all'attività agonistica. Pertanto, il calciatore azzurro ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di personalizzato in campo.

Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, la situazione più delicata riguarda Vergara: "per lui si prospettano almeno quattro settimane di fermo ai box, con l’obiettivo di rientrare per il big match contro la Lazio dell’8 novembre. Frank Zambo Anguissa e Alisson Santos, invece, dovrebbero rientrare per la gara con il Venezia".