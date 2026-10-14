Sky - Allegri arrabbiato con De Bruyne: non ha rispettato le indicazioni

Diverbio in campo tra Allegri e De Bruyne sulla posizione del belga. Momento di crisi anche interna in casa Napoli. Il commento di Francesco Modugno a Sky Sport su quanto accaduto in Villarreal-Napoli tra Allegri e De Bruyne.

Lite Allegri-De Bruyne: la situazione

Questo quanto detto da Francesco Modugno a Sky Sport:

"De Bruyne vuole restarci in quella sua comfort zone, in quel suo spazio sulla trequarti. In quella che è il suo pensiero, il suo calcio. Ieri le continue sollecitazioni di Massimiliano Allegri che gli chiedeva di stare più in mezzo al campo. De Bruyne per talento e capacità di muovere la palla in mezzo al campo avrebbe potuto aiutare il Napoli a gestire il momento. De Bruyne è stato indifferente ad ogni tipo di indicazione di Allegri che si è arrabbiato tanto. Nella sua testa Allegri potrebbe aver anche pensato di cambiarlo, poi a fine primo tempo De Bruyne ha dovuto capire e si è rimesso al centro da play. In quel momento c’è stata però una mancanza di sensibilità di De Bruyne, sono mancati equilibri e gerarchie. E’ accaduto qualcosa che ad Allegri non è piaciuto".