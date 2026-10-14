Gazzetta - Anguissa, Olivera e Alisson convocati per Venezia ma non giocheranno: la data del vero rientro in campo

Ultime notizie calcio Napoli - Quando il Napoli tornerà nel pomeriggio a Castel Volturno per riprendere la preparazione in vista della gara con il Venezia, in gruppo con la squadra si rivedranno tre pedine fondamentali come Anguissa, Olivera e Alisson. Toccherà ad Allegri verificare le condizioni fisiche ma il terzetto sarà quasi sicuramente convocato per la sfida di sabato.

Venezia Napoli, le ultime su Anguissa e gli altri infortunati

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, le convocazioni di Anguissa, Olivera e Alisson per Venezia-Napoli non sarebbero in discussione anche se c'è grande prudenza sul loro utilizzo a gara in corso. L'obiettivo di Allegri sarebbe quello di non rischiarli subito per non correre rischi inutili. Per cui, i tre calciatori saranno a Venezia per riassaporare l'atmosfera di gara ma il vero rientro sarà il 20 ottobre in Champions League contro il Bodo.