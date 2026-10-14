Gazzetta - Allegri studia un'altra mini rivoluzione a Venezia: tre novità con Lucca titolare. Fuori De Bruyne e Hojlund

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri ha già la testa verso la sfida di sabato che vedrà il Napoli impegnato in trasferta sul campo del Venezia. Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l'allenatore azzurro farà sicuramente qualche cambio nell'undici titolare. Si fa largo la possibilità di vedere dal primo minuto anche Lorenzo Lucca allo stadio Penzo.

Venezia Napoli, la probabile formazione di Allegri

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che abbozza le possibili scelte di formazione da parte dell'allenatore Massimiliano Allegri per la gara di sabato che vedrà il Napoli giocare in casa del Venezia:

“Non sono da escludere nuove sorprese nell’undici titolare. Chissà, dopo Giovane a Vile-real, potrebbe magari toccare a Lucca esordire dal primo minuto in questa stagione in Laguna. Di sicuro, da oggi torneranno ad allenarsi in gruppo Frank Anguissa, Mathias Olivera e Alisson Santos: tre pedine fondamentali per questo Napoli.

Meret dovrebbe riprendere il suo posto tra i pali e Lobotka in regia e Spinazzola la sua fascia sinistra. Hojlund e De Bruyne potrebbero anche rifiatare, ma queste sono valutazioni che Max farà nei prossimi giorni".