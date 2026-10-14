Ieri Allegri ha dato una notizia dopo Villarreal-Napoli

«La "notizia" nelle parole di Allegri sta alla fine: «Il passaggio del turno è ancora nelle nostre corde, è difficile ma si può ancora fare».

Ultimissime Calcio Napoli - È quanto si legge oggi su Il Mattino oggi in edicola. In effetti, per quanto disperato e sconcertante sia stato quest'avvio, la matematica offre ancora margini di proseguimento. Ma i margini di errorre ora saranno bassissimi e tra meno di una settimana allo stadio Maradona arriva il Bodø/Glimt ed è già il classico incrocio senza appello.

Qualificazione Champions: Napoli-Bodo già decisiva

La classifica a zero punti dopo due giornate trasforma dunque la sfida con i norvegesi in un dentro o fuori: soltanto una vittoria da tre punti può rianimare le speranze di qualificazione ed evitare che la campagna continentale si trasformi in un calvario anticipato proseguendo sulla scia del 32esimo posto della passata stagione. Senza una vittoria anche nella prossima occasione, invece, sarebbe di fatto quasi addio anticipato ai sogni di gloria.