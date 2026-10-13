Il Villarreal stende il Napoli, in Spagna esultano: "EuroVillarreal: la vittoria finalmente è arrivata, allontanati i fantasmi"

Ultime notizie calcio Napoli - Dopo quattro anni e 12 partite si interrompe il digiuno del Villarreal in Champions League ed in tal senso la vittoria sul Napoli ha fatto esplodere di gioia anche i principali quotidiani spagnoli. A partire da As, che titola così a riguardo: "Finalmente è arrivata la vittoria".

Il Villarreal supera il Napoli: in Spagna esultano

Sulla stessa falsa riga, per così dire, anche "Mundo Deportivo", che parla invece nel pezzo dedicato a questa sfida persa dal Napoli di "fantasmi allontanati" dopo tante gare senza vittoria nella massima competizione europea. "El Periodico Mediterraneo", invece, celebra questo successo da parte degli uomini di Inigo Perez parlando di "EuroVillarreal". Riconoscimenti assolutamente meritati per il Villarreal, che ha disputato una prova maiuscola contro un Napoli che nel secondo tempo si è sciolto come neve al sole.