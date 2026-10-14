Nuovo allenatore Venezia: oggi Nicola incontra la dirigenza, le ultime
Rassegna Stampa 09:15
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Ultime notizie calcio Napoli - Oggi può essere una giornata importante in casa Venezia per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore dopo l'esonero di Giovanni Stroppa. Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, in giornata Davide Nicola dovrebbe incontrare la dirigenza veneziana per trovare un accordo definitivo che gli permetta di essere in panchina sabato contro il Napoli. L'idea del club è quella di far sottoscrivere a Nicola un accordo fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza.
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