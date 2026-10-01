Formazioni ufficiali Danimarca-Portogallo: la decisione su Hojlund
Nazionali 19:25
Formazioni ufficiali Danimarca-Portogallo 3ª giornata Nations League
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Formazioni ufficiali Danimarca-Portogallo 3ª giornata Nations League
Ultime notizie calcio - Formazioni ufficiali Danimarca-Portogallo con le scelte di Brian Riemer e Jorge Jesus, match valido per la 3ª giornata Nations League. Formazioni Danimarca-Portogallo, ci sono sorprese: è arrivata la decisione su Rasmus Hojlund della SSC Napoli.
Formazioni ufficiali Danimarca-Portogallo
Formazioni ufficiali Danimarca-Portogallo - Qui la comunicazione delle scelte di Riemer e Jesus per la partita di Nations League. Le formazioni ufficiali di Danimarca-Portogallo.
- DANIMARCA (4-2-3-1): Hermansen; Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle; Hjulmand, Hojbjerg; Daghimm, Damsgaard, Daramy; Hojlund. A disp. F. Jorgensen, Jungdal, Bidstrup, Frohold, Gaaei, Hogh, Hogsberg, Isaksen, T. Jorgensen, Nartey, Nelsson, Skov Olsen. All. Brian Riemer.
- PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Ruben Neves, Vitinha; Neto, Ramos, Leao. A disp. Soares, Araujo, Dalot, Inacio, Palhinha, Bernardo Silva, Fabio Silva, Nuno Tavares, Trincao. All. Jorge Jesus.
Probabili formazioni Danimarca-Portogallo
Formazioni Danimarca-Portogallo Nations League, le probabili scelte di Riemer e Jesus per la partita di Nations League oggi delle ore 20:45:
- DANIMARCA (4-2-3-1): Jorgensen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle; Hjulmand, Hojbjerg; Isaksen, Damsgaard, Daramy; Hojlund. Ct: Riemer.
- PORTOGALLO (4-3-3): D. Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, J. Neves; Felix, Ramos, Neto. Ct: Jesus.
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