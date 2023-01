Napoli: infortunio Politano, Spalletti ha già trovato il sostituto

Napoli Juventus termina 5-1 allo stadio Maradona per la squadra di Spalletti che mette il turbo e vola a +10 sulla seconda. Intanto, una nota negativa è l'infortunio di Politano. L'attaccante del Napoli ha accusato un problema al polpaccio durante il primo tempo e proprio all'intervallo è rimasto negli spogliatoi per fare spazio ad un suo compagno di squadra.

Napoli: infortunio Politano, condizioni e tempi recupero

Napoli - Soltanto nelle prossime ore si potrà capire di più riguardo l'entità dell'infortunio di Politano dopo Napoli Juventus. Il giocatore ha accusato un problema al polpaccio che è stato decisivo per uscire dal campo a fine primo tempo. Le condizioni di Politano hanno subito preoccupato il Napoli che non ha voluto rischiare per altri minuti il giocatore. Per questo motivo saranno fatti dei test più mirati nelle prossime ore per capire i tempi di recupero di Politano. Al suo posto, intanto, Spalletti ha scelto Elmas e non Lozano.

Napoli: Spalletti scelie Elmas al posto di Politano

Elif Elmas e non Hirving Lozano al posto dell'infortunato Politano. Questa la scelta di Spalletti per Napoli Juventus che si è rivelata decisiva. Perché ancora una volta fa una grande prestazione il calciatore macedone, che è sembrato essere uno dei migliori in forma di questo 2023. Infatti, che giochi in attacco a sinistra o destra, o anche a centrocampo, non c'è differenza. Elmas pare sia il calciatore scelto al momento per sostituire Politano dopo l'infortunio nel Napoli. Spalletti si fida tanto di lui.