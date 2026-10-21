"È pazzo!": Conte verso il Manchester United, avete visto il commento dell'ex calciatore inglese?

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Il commento di Ashley Young su Antonio Conte

Ultime notizie calcio - Antonio Conte sembra essere sempre più vicino alla panchina del Manchester United. L'ex allenatore della SSC Napoli potrebbe presto subentrare a Carrick qualora quest'ultimo dovesse essere esonerato. La sconfitta per 4-1 in Champions League contro il Como ha messo in posizione scomoda l'allenatore dei Red Devils che presto potrebbero decidere di esonerarlo.

Conte verso il Manchester United, il commento di Ashley Young

A proposito di un eventuale arrivo di Conte sulla panchina dello United si è espresso Ashley Young, ex difensore che è stato allenato proprio dal tecnico salentino all'Inter. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Ho lavorato con lui all’Inter. È pazzo a proposito. L’allenamento è intenso. C’è un sacco di corsa. Se perdevamo la partita, potevamo entrare e fare la riunione dopo la gara e potevi starci dentro per tre, quattro ore. Se allo United non corrono ed Antonio Conte entra lì dentro, sarà un disatro credo".

Il commento di Ashley Young su Antonio Conte
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