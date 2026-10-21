Incredibile a Baku (dove andrà il Napoli a gennaio): calciatori del Borussia rifiutano di fare la doccia allo stadio, il motivo

UEFA Champions League - Clamoroso retroscena, quello raccontato dalla BILD, dopo Sabah-Borussia Dortmund 1-2 di ieri sera: i calciatorie del Borussia Dortmund hanno infatti rifiutato di fare la doccia post-partita nello stadio a Baku che ospita le gare in Champions del Sabah:

"Dopo la loro vittoria per 2-1 contro il Sabah FK, i giocatori del BVB sono saliti sull'autobus sudati, senza passare dalle docce dello stadio. Il club voleva evitare qualsiasi rischio legato alla possibile presenza di legionella nelle tubature. I giocatori hanno quindi raggiunto il loro hotel per farsi la doccia e riprendersi in condizioni migliori".

Borussia Dortmund: niente docce allo stadio a Baku

Nessuna conferma ufficiale dell'infezione: Il quotidiano tedesco Bild ha rivelato che la scelta del club è nata dal "sospetto e dal timore della presenza del batterio nei ristagni d'acqua dell'impianto". Al contrario, i responsabili del Baku Olympic Stadium hanno respinto i timori, dichiarando che la struttura ha superato tutti i controlli igienico-sanitari e che non vi è alcun problema nell'approvvigionamento idrico.

Borussia Dortmund: niente docce a Baku per timore della legionella

L'allenatore Niko Kovac ha dichiarato dopo la partita che la squadra aveva consigliato ai giocatori di non usare le docce e che la stessa decisione era stata presa dopo la sessione di allenamento pre-partita. Il direttore sportivo Ole Book ha affermato che le docce dell'hotel sembravano più invitanti.

Firuz Abdulla, responsabile del dipartimento di pubbliche relazioni e organizzazione eventi del BOS, ha smentito le affermazioni relative a problemi con l'approvvigionamento idrico e gli spogliatoi. "Non ci sono problemi con l'approvvigionamento idrico dello stadio. C'è acqua calda e fredda e gli spogliatoi sono funzionanti", ha dichiarato: