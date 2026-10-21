Incredibile a Baku (dove andrà il Napoli a gennaio): calciatori del Borussia rifiutano di fare la doccia allo stadio, il motivo
Ultime news UEFA Champions League: clamoroso allo stadio di Baku, il Borussia Dortmund rifiuta di fare la doccia contro il Sabah per timore di legionella
UEFA Champions League - Clamoroso retroscena, quello raccontato dalla BILD, dopo Sabah-Borussia Dortmund 1-2 di ieri sera: i calciatorie del Borussia Dortmund hanno infatti rifiutato di fare la doccia post-partita nello stadio a Baku che ospita le gare in Champions del Sabah:
"Dopo la loro vittoria per 2-1 contro il Sabah FK, i giocatori del BVB sono saliti sull'autobus sudati, senza passare dalle docce dello stadio. Il club voleva evitare qualsiasi rischio legato alla possibile presenza di legionella nelle tubature. I giocatori hanno quindi raggiunto il loro hotel per farsi la doccia e riprendersi in condizioni migliori".
Nessuna conferma ufficiale dell'infezione: Il quotidiano tedesco Bild ha rivelato che la scelta del club è nata dal "sospetto e dal timore della presenza del batterio nei ristagni d'acqua dell'impianto". Al contrario, i responsabili del Baku Olympic Stadium hanno respinto i timori, dichiarando che la struttura ha superato tutti i controlli igienico-sanitari e che non vi è alcun problema nell'approvvigionamento idrico.
Borussia Dortmund: niente docce a Baku per timore della legionella
L'allenatore Niko Kovac ha dichiarato dopo la partita che la squadra aveva consigliato ai giocatori di non usare le docce e che la stessa decisione era stata presa dopo la sessione di allenamento pre-partita. Il direttore sportivo Ole Book ha affermato che le docce dell'hotel sembravano più invitanti.
Firuz Abdulla, responsabile del dipartimento di pubbliche relazioni e organizzazione eventi del BOS, ha smentito le affermazioni relative a problemi con l'approvvigionamento idrico e gli spogliatoi. "Non ci sono problemi con l'approvvigionamento idrico dello stadio. C'è acqua calda e fredda e gli spogliatoi sono funzionanti", ha dichiarato:
"Non ci sono problemi con l'approvvigionamento idrico dello stadio. Sono disponibili sia acqua calda che fredda e le docce sono perfettamente funzionanti. Anche le nostre squadre utilizzano queste strutture dopo gli allenamenti e le partite. Non capisco da dove provengano le informazioni su eventuali problemi. Ho verificato gli aspetti tecnici e non c'è assolutamente alcun problema". Il rappresentante dello stadio ha inoltre sottolineato che solo una settimana prima, il 13 ottobre, lo stesso impianto aveva ospitato una partita di Champions League tra il Sabah di Baku e lo Slavia Praga, terminata con una vittoria per 2-0 della squadra azera. Secondo Abdulla, in quell'occasione non erano state sollevate preoccupazioni riguardo alle docce e non erano stati registrati casi di infezione causati dai batteri in questione:
"Desidero sottolineare che lo Stadio Olimpico di Baku viene sottoposto a ispezioni sanitarie annuali per garantire la conformità agli standard internazionali. Tale ispezione è stata effettuata anche quest'anno e lo stadio ha ricevuto il relativo certificato che ne attesta la conformità".