New York Times - Osimhen e Kvaratskhelia, l'attacco più devastante d'Europa!

Il New York Times ha analizzato la vittoria per 5-1 del Napoli contro la Juventus:

“Eppure venerdì, la squadra di Allegri ha viaggiato verso sud per affrontare il Napoli, una squadra che in Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia possiede probabilmente l’attacco più devastante nel calcio europeo. La supremazia del Napoli è stata confermata nella schiacciante vittoria per 5-1 sulla Juventus, che ha portato il vantaggio del Napoli in classifica a 10 punti. Il risultato ha negato alla squadra di Allegri la nona vittoria consecutiva e per la prima volta dopo mesi la Juventus ha subito un gol. La stagione più brutta che la Juventus avrebbe potuto immaginare potrebbe non finire con un titolo. Ma visto com’era iniziata, anche un assaggio di gloria anticipata sembrava una boccata d’aria fresca”.