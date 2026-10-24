Formazioni Napoli-Roma, CorSport - Tre novità dal primo minuto per Allegri. Fiducia a De Bruyne da play

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione nella rifinitura di ieri. L'allenatore del Napoli è orientato a riproporre il 4-3-3 che si è visto contro il Bodo Glimt in Champions League. Per De Bruyne c'è spazio, ma ancora nel ruolo di play come spiega stamattina il Corriere dello Sport che annuncia tre novitò di formazione rispetto al match di Coppa.

Formazioni Napoli Roma, le scelte di Allegri

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, la prima novitò di giornata sarà tra i pali dove ci sarà Milinkovic Savic e non Meret. In difesa a destra Di Lorenzo poi coppia centrale formata da Rafa Marin e Badiashile (seconda novità di giornata). L'ex Chelsea prende il posto di Rrahmani vittima di un attacco febbrile. A sinistra fuori Spinazzola e dentro Olivera. A centrocampo riconferma totale per De Bruyne play con ai lati McTominay ed Anguissa. Per il camerunense sarà la sua seconda gara consecutiva dopo l'infortunio. Anche il tridente offensivo non cambia con Politano, Hojlund e Lang.

Dunque Allegri dà ancora fiducia a De Bruyne in quel ruolo dopo la partita di Champions League. Sarà importante vedere come si muoverà in campo il belga in quella posizione contro un avversario decisamente più forte del Bodo e che soprattutto fa del pressing e della marcatura uomo contro uomo le sue armi migliori.