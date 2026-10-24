Scotto: "Napoli-Roma, Meret e Olivera titolari. Sciolto il ballottaggio Anguissa-Lobotka"

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Roma con l'obiettivo di dare continuità al successo ottenuto in Champions League contro il Bodø/Glimt. In vista dell'ottava giornata di Serie A, Massimiliano Allegri è chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione da schierare al Maradona.

A provare ad anticipare le scelte del tecnico è stato Giovanni Scotto, giornalista esperto di calciomercato, attraverso il proprio canale YouTube.

Napoli-Roma, formazione Allegri: Scotto punta su Meret e Anguissa

Uno dei principali interrogativi riguarda la porta. Nonostante le indiscrezioni su un possibile impiego dal primo minuto di Milinkovic-Savic, Scotto ritiene che a partire titolare sarà Alex Meret.

In difesa, invece, le indicazioni portano verso una coppia centrale inedita composta da Badiashile e Rafa Marin, con Olivera a sinistra e capitan Di Lorenzo sulla corsia opposta. Sul tema del portiere, il giornalista ha spiegato: "Alcuni rumors riferiscono della presenza di Milinkovic-Savic dal primo minuto, ma per me gioca Meret. In difesa Olivera e Di Lorenzo rispettivamente a sinistra e a destra. Al centro Badiashile e Rafa Marin".

Anguissa titolare con De Bruyne e McTominay: il tridente del Napoli Le indicazioni di Scotto riguardano anche il centrocampo, dove Anguissa dovrebbe partire dal primo minuto insieme a McTominay e De Bruyne.

Per Lobotka, invece, si prospetta un'altra panchina. In attacco, il giornalista prevede la conferma di Noa Lang e Højlund, con Politano schierato sulla fascia destra. Il Napoli dovrebbe quindi presentarsi contro la Roma con il 4-3-3, puntando sulla qualità dei centrocampisti e sulla velocità del tridente offensivo.

Ecco la formazione ipotizzata da Giovanni Scotto: Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang.