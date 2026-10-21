"Sembra che non abbia mai fatto altro nella sua vita". De Bruyne play di qualità: voti e pagelle
Rassegna Stampa 16:15
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Ultime notizie calcio Napoli - La prova di Kevin De Bruyne da play è stata più che positiva ieri contro il Bodo Glimt. Le pagelle dei quotidiani hanno esaltato la prestazione del belga in quel ruolo.
Napoli Bodo 4 3, voti e pagelle De Bruyne
- Gazzetta dello Sport 7. Vuole giocare più avanzato, ma da regista illumina. Trova corridoi di qualità, scippa e offre a McT un dolcetto: palo.
- Corriere dello Sport 7,5. Attento sull’errore in appoggio di Meret. Il filtrante per il primo gol di McTominay è invece il suo marchio di fabbrica. Un’altra grande prova da play.
- Tuttosport 7. Solito lavoro del belga a tutto campo. Lang non gli benedice una verticalizzazione al bacio, McTominay invece sì.
- Il Mattino 7,5. Per un'ora di gioco si mette a fare il regista. E sembra che non abbia mai fatto altro nella sua vita: regala un assist a McTominay, per cinque volte mette i compagni davanti alla porta e raccoglie il 93% di passaggi riusciti. Sembra il miglior Spielberg: da Oscar.
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