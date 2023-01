Arek Milik è l'ex della partita e forse il calciatore juventino più in forma in questo momento. Il suo addio al Napoli è stato quantomeno burrascoso e vederlo stasera con la maglia della Juve non farà piacere ai tifosi napoletani: anche per questo alla lettura delle formazioni, Milik è stato subito preso di mira. Bordate di fischi per l'attaccante della Juventus ancor prima che si facesse vedere sul terreno di gioco.