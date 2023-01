Kiss Kiss Napoli - Kvaratskhelia, domani provino decisivo a Castel Volturno: oggi il Napoli non ha voluto rischiare

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Per quanto riguarda il mercato bisogna spettare la prossima settimana per perfezionare lo scambio con la Fiorentina tra Sirigu e Gollini: servirà anche il benestare dell’Atalanta proprietaria del cartellino.

Per Kvaratskhelia possiamo dire una cosa: il Napoli non voleva rischiare nulla, viste le condizioni atmosferiche. Per scoprire se farà parte della trasferta bisognerà attendere domani, sarà valutato domattina in allenamento e Khvicha sarà a Castel Volturno”