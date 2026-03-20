Gilmour lascia Cagliari prima di tutti, se ne va con la sua fidanzata | VIDEO

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Autore Redazione Redazione
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Billy Gilmour lascia la Unipol Domus con la sua fidanzata dopo Cagliari-Napoli 0-1! Dopo la vittoria in Sardegna, il centrocampista scozzese non ritornerà a Napoli con il resto della squadra. Ha già lasciato lo stadio di Cagliari ed è andato via con la sua compagna subito dopo la partita.

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