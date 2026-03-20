Gilmour lascia Cagliari prima di tutti, se ne va con la sua fidanzata | VIDEO
Notizie 22:10
Gilmour
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Billy Gilmour lascia la Unipol Domus con la sua fidanzata dopo Cagliari-Napoli 0-1! Dopo la vittoria in Sardegna, il centrocampista scozzese non ritornerà a Napoli con il resto della squadra. Ha già lasciato lo stadio di Cagliari ed è andato via con la sua compagna subito dopo la partita.
Guarda il video su CalcioNapoli24
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google