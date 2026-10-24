Torna il sold out al Maradona? Biglietti quasi finiti per Napoli-Roma: il dato

Il Maradona si prepara a una grande risposta di pubblico per Napoli-Roma. La sfida in programma domani alle 18 potrebbe riportare lo stadio verso il tutto esaurito, con la prevendita che ha registrato un'accelerazione significativa nelle ultime ore. Dopo le difficoltà delle recenti trasferte, il successo per 4-3 in Champions League contro il Bodø/Glimt ha restituito entusiasmo all'ambiente azzurro, alimentando l'attesa per il confronto con la squadra di Gian Piero Gasperini.

Napoli-Roma, biglietti quasi esauriti: il dato sul Maradona

La situazione della prevendita per Napoli-Roma conferma il crescente interesse dei tifosi. Secondo quanto riportato da TuttoNapoli.net, sono rimasti soltanto gli ultimi posti in Tribuna Posillipo, mentre negli altri settori la disponibilità è ormai molto limitata.

La Curva B inferiore presenta ancora una disponibilità media, mentre per la Curva A inferiore e i Distinti inferiori restano pochi biglietti. Tutti gli altri settori risultano invece esauriti. Un quadro che avvicina concretamente il Maradona al sold out, anche se il tutto esaurito non è ancora ufficiale. La risposta del pubblico rappresenta un segnale importante per una squadra chiamata a dare continuità ai risultati e a rilanciarsi nella corsa alle posizioni di vertice in campionato.

Napoli, ritrovato l'entusiasmo dopo il successo europeo

La vendita dei biglietti racconta anche il cambiamento nel clima attorno alla squadra di Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta contro il Venezia e il passo falso di Villarreal, la vittoria europea ha contribuito a riaccendere la fiducia dei sostenitori. La prevendita, in realtà, procedeva già a buon ritmo prima della gara di Champions League, ma il successo per 4-3 ha rafforzato l'attesa per la sfida contro la Roma.

Ora l'obiettivo è avvicinarsi al tutto esaurito e trasformare il sostegno del pubblico in una spinta per gli azzurri. Napoli-Roma si annuncia così come un appuntamento importante, dentro e fuori dal campo, con il Maradona pronto a rispondere presente.