I tifosi aspettano la Roma, a sorpresa…De Laurentiis in ritiro | VIDEO CN24
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Aurelio De Laurentiis all'hotel de Bonart
Ultime notizie Napoli - Aurelio De Laurentiis piomba all'hotel de Bonart in Corso Vittorio Emanuele! Il presidente della SSC Napoli è arrivato nella struttura alberghiera in pieno centro città, sede anche del ritiro della Roma di Gian Piero Gasperini. All'esterno della struttura, infatti, tanti tifosi, in attesa dell'arrivo della squadra capitolina, si sono imbattuti nel patron azzurro.
Ecco le immagini
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