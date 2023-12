Bari a caccia di rinforzi dalla A: dopo Napoli e Genoa occhi anche in casa Juve

Nel tentativo di raddrizzare una prima parte di stagione complicata il Bari ha già palesato in maniera chiara l'intenzione di sfruttare il mercato di gennaio per reperire elementi più adeguati.

Gianluca Gaetano

Il Bari a caccia di rinforzi dalla serie A

Alcune piste di mercato sono avviate come quelle per Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano del Napoli, oppure quella per George Puscas del Genoa. Nelle ultime ore, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno il direttore sportivo Ciro Polito avrebbe inserito nella lista degli obiettivi di mercato Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 rientrato questa stagione alla Juventus.

