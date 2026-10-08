Badiashile scalpita, Il Roma anticipa: potrebbe debuttare dal 1' contro il Frosinone!

Ultime notizie SSC Napoli - Pagato tre milioni di euro di prestito, il difensore del Napoli Benoît Badiashile avrà le sue occasioni per mettersi in mostra, scrive Il Roma.

In questa lunga sosta ha avuto l’opportunità di ritrovare un po’ di forma. Lui che aveva giocato poco ora si è messo al passo dei compagni con la chiara intenzione di prendersi un po’ di spazio: