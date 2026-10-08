Badiashile scalpita, Il Roma anticipa: potrebbe debuttare dal 1' contro il Frosinone!
Ultime notizie SSC Napoli - Pagato tre milioni di euro di prestito, il difensore del Napoli Benoît Badiashile avrà le sue occasioni per mettersi in mostra, scrive Il Roma.
In questa lunga sosta ha avuto l’opportunità di ritrovare un po’ di forma. Lui che aveva giocato poco ora si è messo al passo dei compagni con la chiara intenzione di prendersi un po’ di spazio:
"Da sabato comincia il tour de force, Allegri dovrà fare dei cambi per evitare di caricare troppo sempre gli stessi uomini. Ed ecco che Benoît potrebbe finalmente ritrovare il campo. Magari da titolare. Addirittura potrebbe debuttare dal primo minuto contro il Frosinone. Allegri ha avuto modo di seguirlo attentamente mentre in dieci erano con le Nazionali. Badiashile è bravo nella marcatura"