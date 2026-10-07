È il giorno di McTominay! Test per l’idoneità, Allegri aspetta buone notizie per portarlo in panchina
Ultime notizie SSC Napoli - Si fa quasi in fretta a buttar giù una formazione oppure a immaginarsela, però intanto Allegri aspetta che rientrino i nazionali - tutti - e che stamattina arrivi una buona notizia da Scott McTominay dopo i test per l’idoneità. Ne parla la Gazzetta dello Sport.
“Avercelo o non avercelo non è la stessa cosa, ma vista la situazione, analizzate le condizioni, contati i centrocampisti, ritrovarsi McTominay con tanto di idoneità significherebbe poter pensare di portarselo in panchina, dove non ci sarebbero mediani o mezze ali in caso di accidente.
La sorte ha un suo peso e il Napoli - più o meno come in passato - scorge inaspettate carenze nella zona nevralgica, spingendo Allegri a inventarsi qualcosa, senza poterla immaginare”