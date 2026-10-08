Napoli Basketball, Rizzetta: "Mi sono commosso a vedere il nostro nome in Europa, ho il telefono inondato di messaggi di tifosi! Ma devo ringraziarli io..."

Notizie basket Napoli - Matt Rizzetta, proprietario e presidente del Napoli Basketball ancora imbattuto in campionato ed EuroCup, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Il Mattino.

«Innanzitutto è stato magnifico vedere il nome di Napoli in Europa e mi sono commosso nel vederlo accanto a quello di storiche piazze internazionali di basket. Il mio telefono è inondato di messaggi di tifosi napoletani che mi ringraziano per aver riportato la città in questo contesto dopo 20 anni. Ma sono io che devo ringraziare loro per aver creduto in questo progetto. Loro sono davvero il nostro sesto uomo in campo, ci stanno dando una spinta incredibile, i giocatori sono affascinati dall'entusiasmo e dal calore. I nostri tifosi ci danno una carica e uno stimolo pazzesco e mi hanno fatto capire tante cose come l'importanza di rappresentare una piazza così, l'attaccamento ai colori».